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РИА Новости

Международный агропромышленный молочный форум пройдет в Подмосковье

18:59 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВыставка в рамках Международного агропромышленного молочного форума
Выставка в рамках Международного агропромышленного молочного форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В подмосковном Красногорске 26 ноября откроется VI Международный агропромышленный молочный форум. В рамках мероприятия, которое продлится два дня, пройдут дискуссии, пленарные заседания и "Фермерский час", сообщил телеканал "360".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что визитной карточкой региона всегда было традиционное сельское хозяйство.
"На молочном форуме, где соберется большое количество и отечественных, и иностранных инвесторов, наша задача – найти новые проекты. У нас есть мощности по земле, по кормам, которые необходимы для ведения этого бизнеса", – отметил губернатор.
Он выразил надежду, что в ближайшее время в "сырной долине", в которую были вложены большие деньги, заработают самые качественные и современные производства.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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