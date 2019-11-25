Международный агропромышленный молочный форум пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В подмосковном Красногорске 26 ноября откроется VI Международный агропромышленный молочный форум. В рамках мероприятия, которое продлится два дня, пройдут дискуссии, пленарные заседания и "Фермерский час", сообщил телеканал "360".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что визитной карточкой региона всегда было традиционное сельское хозяйство.
"На молочном форуме, где соберется большое количество и отечественных, и иностранных инвесторов, наша задача – найти новые проекты. У нас есть мощности по земле, по кормам, которые необходимы для ведения этого бизнеса", – отметил губернатор.
Он выразил надежду, что в ближайшее время в "сырной долине", в которую были вложены большие деньги, заработают самые качественные и современные производства.