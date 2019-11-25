Спасатели и добровольцы начали патрулирование водных объектов в Москве

"В связи со становлением льда на московских водоемах начали патрулировать водные объекты порядка 350 спасателей и добровольцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основная причина гибели людей на воде в зимний период – выход на неокрепший лед водоемов в запрещенных местах.
"Патрульные группы инспекторов ГИМС, спасателей и добровольцев проводят профилактическую работу с населением, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах", - добавил представитель главка.
Он отметил, что особое внимание уделяется вопросу нахождения детей у водоемов без взрослых. Только в прошлом году зимой при патрулировании было выявлено более 1,8 тысячи детей в возрасте до 14 лет, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.
"Спасти зимой человека гораздо сложнее, чем летом. Для спасения из ледовой полыньи умения плавать недостаточно. Пострадавшему тяжело удерживаться на воде - намокшая зимняя одежда тянет на дно. Даже если удается держаться на плаву, через 15-20 минут наступает переохлаждение и гибель. Самостоятельно выбраться на лед трудно даже физически подготовленному человеку. Лед ломается, крошится и человек вновь оказывается в воде", - резюмировал собеседник агентства.