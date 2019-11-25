Спасатели и добровольцы начали патрулирование водных объектов в Москве

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 350 сотрудников Около 350 сотрудников МЧС и добровольцев приступили к патрулированию водных объектов на территории Москвы , на которых проходит процесс становления льда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.

"В связи со становлением льда на московских водоемах начали патрулировать водные объекты порядка 350 спасателей и добровольцев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основная причина гибели людей на воде в зимний период – выход на неокрепший лед водоемов в запрещенных местах.

"Патрульные группы инспекторов ГИМС, спасателей и добровольцев проводят профилактическую работу с населением, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах", - добавил представитель главка.

Он отметил, что особое внимание уделяется вопросу нахождения детей у водоемов без взрослых. Только в прошлом году зимой при патрулировании было выявлено более 1,8 тысячи детей в возрасте до 14 лет, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.