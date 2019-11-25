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РИА Новости

Спасатели и добровольцы начали патрулирование водных объектов в Москве

18:48 25.11.2019 (обновлено: 18:49 25.11.2019)
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© Фото : пресс-служба администрации Томской области, Валерий ДоронинПодтопление Эушты в Томской области
Подтопление Эушты в Томской области
© Фото : пресс-служба администрации Томской области, Валерий Доронин
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 350 сотрудников МЧС и добровольцев приступили к патрулированию водных объектов на территории Москвы, на которых проходит процесс становления льда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
"В связи со становлением льда на московских водоемах начали патрулировать водные объекты порядка 350 спасателей и добровольцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основная причина гибели людей на воде в зимний период – выход на неокрепший лед водоемов в запрещенных местах.
"Патрульные группы инспекторов ГИМС, спасателей и добровольцев проводят профилактическую работу с населением, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах", - добавил представитель главка.
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Он отметил, что особое внимание уделяется вопросу нахождения детей у водоемов без взрослых. Только в прошлом году зимой при патрулировании было выявлено более 1,8 тысячи детей в возрасте до 14 лет, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.
"Спасти зимой человека гораздо сложнее, чем летом. Для спасения из ледовой полыньи умения плавать недостаточно. Пострадавшему тяжело удерживаться на воде - намокшая зимняя одежда тянет на дно. Даже если удается держаться на плаву, через 15-20 минут наступает переохлаждение и гибель. Самостоятельно выбраться на лед трудно даже физически подготовленному человеку. Лед ломается, крошится и человек вновь оказывается в воде", - резюмировал собеседник агентства.
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