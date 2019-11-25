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РИА Новости

Медведев отметил важность наличия проверенных источников информации

18:36 25.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность наличия проверенных источников информации в современном мире, где широкое распространение получило явление фейковых новостей, такое мнение он высказал на встрече с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ.
"В современный век, в век информации верифицированные источники информации ... являются исключительно важными. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - сказал он.
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Премьер подчеркнул, что можно кому-то доверять или нет, критически относиться к государственным СМИ, но даже те, кто находится в оппозиции, понимают, что если за новостью стоит государственное информационное агентство, то в таком сообщении как минимум просчитаны минусы публикации сомнительной информации. Более того, по словам Медведева, государственные СМИ стараются избегать таких публикаций.
Премьер допустил появление непроверенной информации и в солидных СМИ. "Но тем не менее, вы ощущаете свою ответственность перед людьми, перед народом, перед руководителями, которые вас так или иначе назначают на эти должности, а другие источники информации далеко не всегда этим руководствуются. В этом, как мне кажется, весь смысл и достоинство существования таких государственных информационных агентств, которые существуют на пространстве Содружества Независимых Государств", - добавил он.
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Говоря о чистоте информации, Медведев напомнил о том, что "в мире сейчас популярна тема обсуждения так называемых "фейковых новостей". "Некоторые главы государств с этого начинают и заканчивают свой рабочий день, но даже несмотря на то, что подчас это носит такой карикатурный характер, проблема эта, действительно, существует, и мир так устроен, что если раньше, во всяком случае, в период моей молодости, можно было сразу понять, откуда эта новость произошла в силу централизации источников информации, то сейчас это уяснить практически невозможно", - заметил он.
Премьер добавил, что по законам информационного жанра, если что-то начинает цитироваться, то впоследствии источник либо вовсе невозможно определить, либо он перестает быть важным. "Есть и другая ситуация: если ничего не произошло, но какая-то новость родилась и после ее цитирования, допустим, десятью источниками, а сейчас журналистом или блогером себя может объявить любой человек, который зарегистрировался в социальных сетях, эта информация становится общественно признанной и по сути близкой к достоверной при том, что таковой не является", - подчеркнул Медведев. Он назвал это явление огромной проблемой для современного общества.
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