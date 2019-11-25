Россия и Китай продолжат продвигать корейское урегулирование

"Это говорит о том, что Китай и Россия всегда вносят важный вклад в политический процесс на Корейском полуострове. Мы будем и дальше следовать этому пути и продвигать политическое урегулирование всех ядерных проблем, в том числе на пути денуклеаризации, чтобы все проблемы на Корейском полуострове были надлежащим образом урегулированы", - добавил он.