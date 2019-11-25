Россия и Китай продолжат продвигать корейское урегулирование

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Китай и Россия продолжат продвигать мирное решение ядерных проблем в мире, в том числе на Корейском полуострове, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
"Мы совместно (с РФ) разработали рабочий документ и уже прислали другим странам для того, чтобы выяснить, какие у них мнения. Действительно, вы правильно отметили, мы сейчас собираем их мнения", - сказал дипломат журналистам.
"Это говорит о том, что Китай и Россия всегда вносят важный вклад в политический процесс на Корейском полуострове. Мы будем и дальше следовать этому пути и продвигать политическое урегулирование всех ядерных проблем, в том числе на пути денуклеаризации, чтобы все проблемы на Корейском полуострове были надлежащим образом урегулированы", - добавил он.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
Ранее Россия и Китай представляли иностранным партнерам план действий, который состоял из четырех корзин. Они предусматривали экономические, политические, военные, гуманитарные меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.