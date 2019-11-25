Минниханов откроет в Узбекистане линию сборки автомобилей "Камаз"

КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник прибыл в Узбекистан, где во вторник откроется новая линия сборки грузовых автомобилей "Камаз" и состоится деловой форум "Татарстан – Узбекистан", сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в город Самарканд Республики Узбекистан… Завтра в программе Рустама Минниханова запланировано открытие в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей "Камаз", - говорится в сообщении.

Узбекистана. Во второй половине дня, как отмечается, Минниханов ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники. В Ташкенте состоится деловой форум "Татарстан - Узбекистан", в рамках которого запланирована рабочая встреча президента Татарстана с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым. Ожидается также, что состоятся официальные встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Татарстана

В составе татарстанской делегации заместитель премьер-министра республики – министр промышленности и торговли Альберт Каримов, председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, председатель правления Торгово-промышленной палаты республики Шамиль Агеев, руководители крупнейших промышленных предприятий – "Камаз", "Татнефть", "Татспиртпром" и других.

В 2018 году внешний торговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном составил более 145 миллионов долларов (в 1,5 раза выше уровня 2017 года). Доли экспорта и импорта составили 93% и 7% соответственно. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 миллион долларов. Традиционно развивается сотрудничество в нефтяной и нефтехимической промышленности, большим спросом пользуется в Узбекистане продукция татарстанского машиностроения.