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РИА Новости

Минниханов откроет в Узбекистане линию сборки автомобилей "Камаз"

18:01 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник прибыл в Узбекистан, где во вторник откроется новая линия сборки грузовых автомобилей "Камаз" и состоится деловой форум "Татарстан – Узбекистан", сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в город Самарканд Республики Узбекистан… Завтра в программе Рустама Минниханова запланировано открытие в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей "Камаз", - говорится в сообщении.
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Во второй половине дня, как отмечается, Минниханов ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники. В Ташкенте состоится деловой форум "Татарстан - Узбекистан", в рамках которого запланирована рабочая встреча президента Татарстана с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым. Ожидается также, что состоятся официальные встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Татарстана и Узбекистана.
В составе татарстанской делегации заместитель премьер-министра республики – министр промышленности и торговли Альберт Каримов, председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, председатель правления Торгово-промышленной палаты республики Шамиль Агеев, руководители крупнейших промышленных предприятий – "Камаз", "Татнефть", "Татспиртпром" и других.
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В 2018 году внешний торговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном составил более 145 миллионов долларов (в 1,5 раза выше уровня 2017 года). Доли экспорта и импорта составили 93% и 7% соответственно. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 миллион долларов. Традиционно развивается сотрудничество в нефтяной и нефтехимической промышленности, большим спросом пользуется в Узбекистане продукция татарстанского машиностроения.
В настоящее время парк автомобилей "Камаз" в Узбекистане насчитывает около 14 тысяч единиц. В 2017 году АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром") и ПАО "Камаз" заключили договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автомобилей под маркой "Камаз". В 2018 году в Самаркандской области запустили производство грузовых автомобилей на базе компании ООО "УзАвто Трэйлер".
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Республика ТатарстанРустам МиннихановУзбекистанТатарстанЭкономика
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