В ДНР отвергли обвинения в обстреле подконтрольной Киеву Марьинки

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения в обстреле подконтрольного Киеву города Марьинка в Донбассе.

Ранее в пресс-центре штаба операции объединенных сил Украины заявили, что жительница Марьинки получила ранение из-за обстрела.

"Подразделения Народной милиции ДНР не ведут обстрелы населенных пунктов. Данное заявление не что иное, как провокация со стороны противника. По нашей информации, произошла перестрелка между подразделением 28 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) и пограничниками, женщина с ребенком оказалась случайной жертвой данного конфликта", - сказал журналистам представитель ведомства.

По его мнению, "такого рода информационные вбросы" направлены на дискредитацию Народной милиции ДНР в преддверии встречи контактной группы по Донбассу, которая пойдет в Минске 27 ноября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.