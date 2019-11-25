В ДНР отвергли обвинения в обстреле подконтрольной Киеву Марьинки

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения в обстреле подконтрольного Киеву города Марьинка в Донбассе.
Ранее в пресс-центре штаба операции объединенных сил Украины заявили, что жительница Марьинки получила ранение из-за обстрела.
"Подразделения Народной милиции ДНР не ведут обстрелы населенных пунктов. Данное заявление не что иное, как провокация со стороны противника. По нашей информации, произошла перестрелка между подразделением 28 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) и пограничниками, женщина с ребенком оказалась случайной жертвой данного конфликта", - сказал журналистам представитель ведомства.
По его мнению, "такого рода информационные вбросы" направлены на дискредитацию Народной милиции ДНР в преддверии встречи контактной группы по Донбассу, которая пойдет в Минске 27 ноября.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.