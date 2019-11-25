Конференция "Финансы. Инвестиции. Прогнозы"

Участники первой сессии, посвященной вопросам регулирования финансового рынка:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- советник первого заместителя председателя Центрального банка России Анна КУЗНЕЦОВА;
- член Правления, управляющий директор по фондовому рынку ПАО "Московская биржа", президент ассоциации НП РТС Роман ГОРЮНОВ;
- генеральный директор инвестиционной компании "Фридом Финанс" Тимур ТУРЛОВ.
Участники второй сессии, посвященной цифровым технологиям, продуктам, продвижению сервисов:
- председатель Правления ООО "Инбанк" Сергей ЮДИНЦЕВ;
- сооснователь и генеральный директор открытой банковской платформы APIBank Алексей ПЕТРОВ;
- первый заместитель председателя Правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;
- главный управляющий директор АО "Альфа-Банк" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ.
Участники третьей сессии, посвященной развитию макроэкономики и прогнозам на 2020 год:
- генеральный партнер компании Matrix Capital Павел ТЕПЛУХИН;
- исполнительный директор – главный экономист Департамента глобальных рынков Аналитического управления Sberbank CIB Антон СТРУЧЕНЕВСКИЙ;
- ведущий стратег компании "Атон" Алексей КАМИНСКИЙ;
- руководитель Аналитического центра ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Павел ПАХОМОВ.
В ходе мероприятия, организованного ИД "Коммерсантъ", будут подведены итоги года в сфере экономики и финансов, обсуждены актуальные тренды на рынке инвестиций.
Что сделано в области регулирования финансового рынка? Какие инвестиционные продукты и решения были наиболее востребованы в уходящем году? Что думают аналитики о макроэкономической ситуации в стране и мире? Каковы планы регулятора и инвестиционные прогнозы на 2020 год?
Аккредитация:
Ольга Герасимова
+7 (916) 236-23-14
Email: gerasimova@kommersant.ru
Вход по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- советник первого заместителя председателя Центрального банка России Анна КУЗНЕЦОВА;
- член Правления, управляющий директор по фондовому рынку ПАО "Московская биржа", президент ассоциации НП РТС Роман ГОРЮНОВ;
- генеральный директор инвестиционной компании "Фридом Финанс" Тимур ТУРЛОВ.
Участники второй сессии, посвященной цифровым технологиям, продуктам, продвижению сервисов:
- председатель Правления ООО "Инбанк" Сергей ЮДИНЦЕВ;
- сооснователь и генеральный директор открытой банковской платформы APIBank Алексей ПЕТРОВ;
- первый заместитель председателя Правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;
- главный управляющий директор АО "Альфа-Банк" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ.
Участники третьей сессии, посвященной развитию макроэкономики и прогнозам на 2020 год:
- генеральный партнер компании Matrix Capital Павел ТЕПЛУХИН;
- исполнительный директор – главный экономист Департамента глобальных рынков Аналитического управления Sberbank CIB Антон СТРУЧЕНЕВСКИЙ;
- ведущий стратег компании "Атон" Алексей КАМИНСКИЙ;
- руководитель Аналитического центра ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Павел ПАХОМОВ.
В ходе мероприятия, организованного ИД "Коммерсантъ", будут подведены итоги года в сфере экономики и финансов, обсуждены актуальные тренды на рынке инвестиций.
Что сделано в области регулирования финансового рынка? Какие инвестиционные продукты и решения были наиболее востребованы в уходящем году? Что думают аналитики о макроэкономической ситуации в стране и мире? Каковы планы регулятора и инвестиционные прогнозы на 2020 год?
Аккредитация:
Ольга Герасимова
+7 (916) 236-23-14
Email: gerasimova@kommersant.ru
Вход по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/