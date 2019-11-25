Жигарев даст показания о краже из его сейфа 22 миллионов рублей

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев намерен дать в суде показания по делу москвички Ольги Синтюревой, обвиняемой в краже из его сейфа 22 миллионов рублей.

"Он готов явиться в суд и намерен давать показания", - заявил его представитель в Пресненском суде Москвы, который в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться в правоохранительные органы, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители.

В ходе расследования дела Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.