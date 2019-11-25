Жигарев даст показания о краже из его сейфа 22 миллионов рублей

"Он готов явиться в суд и намерен давать показания", - заявил его представитель в Пресненском суде Москвы, который в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу.
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
По словам прокурора, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться в правоохранительные органы, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружия" и вызвала Дудаева, молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали убийством, а Дудаев избил Жигарева, отмечают правоохранители.
В ходе расследования дела Жигареву поступали угрозы, к нему применены меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.
16 ноября, 17:18В Петербурге экс-инкассатора будут судить за кражи из банкоматов
Синтюревой и Дудаеву предъявлены обвинения в краже и принуждении к отказу от дачи показаний (девушка также обвиняется в клевете). На заседании суда в понедельник оба они не признали вину. Синтюрева после двух месяцев под домашним арестом была отпущена на свободу, Дудаев содержится под стражей. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в июле 2018 года поступила информация об избиении неизвестным на севере Москвы Жигарева, который находился в машине Mercedes со своей знакомой.