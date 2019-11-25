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Тверская область
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РИА Новости

В Верхневолжье пройдут учения по ликвидации последствий ЧС

17:28 25.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 25 ноя – РИА Новости. Командно-штабные учения по отработке взаимодействия при ликвидации последствий ЧС на объектах транспортной инфраструктуры пройдут 10-11 декабря в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопросы, связанные с организацией таких учений, обсуждались в понедельник на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которое провел губернатор области Игорь Руденя.
В учении будут задействованы силы регионального Управления МЧС, Минтранса Тверской области, ГИБДД, Центра медицины катастроф Тверской области, Росавтодора, а также санавиация. На первом этапе будут отработаны вопросы оповещения, сбора и организации работы ведомств и органов власти. На втором этапе запланирована практическая отработка действий органов управления, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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