Кубок Союзного государства по самбо пройдет 7 декабря в Сочи

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Кубок Союзного государства по . Кубок Союзного государства по самбо , посвященный 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России, состоится 7 декабря в Сочи на арене "Ледяной куб", сообщают организаторы - Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо".

Участники соревнований – 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории, чемпионы мира и Европы из России, Белоруссии, Грузии, Румынии, Франции, Сербии, Латвии, Молдавии, Монголии, Казахстана и других стран.

В рамках программы Кубка легендарными самбистами будут проводиться мастер-классы, встречи с юными спортсменами, фото-автограф сессии с известными личностями.

Это уже второй турнир, организованный Ассоциацией "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо, Краснодарской краевой Федерации по борьбе самбо и дзюдо, Федерацией дзюдо и самбо города Сочи, администрациями Краснодарского края и города Сочи.