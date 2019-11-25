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РИА Новости

Кубок Союзного государства по самбо пройдет 7 декабря в Сочи

17:27 25.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Кубок Союзного государства по самбо, посвященный 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России, состоится 7 декабря в Сочи на арене "Ледяной куб", сообщают организаторы - Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо".
Участники соревнований – 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории, чемпионы мира и Европы из России, Белоруссии, Грузии, Румынии, Франции, Сербии, Латвии, Молдавии, Монголии, Казахстана и других стран.
В рамках программы Кубка легендарными самбистами будут проводиться мастер-классы, встречи с юными спортсменами, фото-автограф сессии с известными личностями.
Это уже второй турнир, организованный Ассоциацией "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо, Краснодарской краевой Федерации по борьбе самбо и дзюдо, Федерацией дзюдо и самбо города Сочи, администрациями Краснодарского края и города Сочи.
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Самбо получило признание Международного Олимпийского комитета в 2018 году. На первом этапе - временное, в дальнейшем этот вид борьбы должен войти в постоянную программу, что может произойти уже в 2024 году на Олимпиаде в Париже, отмечается в сообщении.
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