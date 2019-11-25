Медведев пообщался с участниками заседания Информсовета СНГ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).

Одной из тем заседания стала подготовка совместных проектов к 75-летию Победы.

Директор армянского государственного информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян рассказал об информационно-поисковой работе в рамках подготовки к празднованию Победы. По его словам, силами агентства были найдены редчайшие снимки более 60 солдат и офицеров из разных республик СССР, сделанные на фронтах.

Почетный гость Совета, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов напомнил о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал, что 75-летие Победы станет одной из главных тем агентства в предстоящем году.