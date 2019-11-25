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РИА Новости

Медведев пообщался с участниками заседания Информсовета СНГ

17:23 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).
Одной из тем заседания стала подготовка совместных проектов к 75-летию Победы.
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Директор армянского государственного информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян рассказал об информационно-поисковой работе в рамках подготовки к празднованию Победы. По его словам, силами агентства были найдены редчайшие снимки более 60 солдат и офицеров из разных республик СССР, сделанные на фронтах.
Почетный гость Совета, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов напомнил о вкладе республики в победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал, что 75-летие Победы станет одной из главных тем агентства в предстоящем году.
Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Следующее заседание пройдет в марте 2020 года в Баку.
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Дмитрий МедведевРоссияВ мире
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