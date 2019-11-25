Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
2019-11-25T17:20+0300
https://ria.ru/20191125/1561574671.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152962/88/1529628870_0:0:2738:1541_1036x0_80_0_0_8c4f8daec8552104db33d5ff8d472900.jpg
РИА Новости

Воронежская область надеется на сотрудничество с Вьетнамом

17:20 25.11.2019
52
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Воронежская область надеется на приход в регион вьетнамских компаний-инвесторов и предложит своим бизнесменам "вкладываться" в экономику этой страны, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев на встрече с послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем.
Стороны в рамках открывшегося в мае в Москве перекрестного года России и Вьетнама обсудили торгово-экономический потенциал Воронежской области.
Вид на воронежское водохранилище
15 ноября, 20:27Воронежская область
В Воронеже построят новый корпус онкодиспансера
"Мы надеемся на вьетнамские инвестиции, нам есть, чем заинтересовать вьетнамские компании. Будем ждать реальных шагов. Со своей стороны советуем воронежским бизнесменам обратить внимание на Вьетнам. Экономика республики растет очень быстро - более 7% в год. Это одно из государств, куда нужно и можно вкладываться. Кроме того, важное значение имеет гуманитарное сотрудничество. Сегодня у нас в регионе обучается достаточное количество вьетнамских студентов в вузах и слушателей в военно-воздушной академии", - приводит слова Гусева пресс-служба облправительства.
По словам Нго Дык Маня, сегодняшний визит вьетнамской делегации даст дополнительный импульс к развитию отношений.
Около 15 тыс. кв. м. аварийного жилья расселят до 2025 года в Воронежской области
14 октября, 15:59Воронежская область
Под Воронежем до 2025 года расселят 15 тысяч "квадратов" аварийного жилья
"У нас большие перспективы в развитии торгово-экономического сотрудничества. В Воронежской области очень хорошие условия для иностранных инвесторов. Мы побывали в индустриальном парке "Масловский": посетили предприятия "Воронежсельмаш" и "Европак". В регионе проживает большая вьетнамская диаспора. И мы благодарны за создание благоприятных условий для наших граждан", – сказал Нго Дык Мань.
Как сообщает пресс-служба облправительства, для укрепления связей посол предложил Воронежской области стать побратимом с одной из провинций Вьетнама. Гусев эту идею поддержал.
Депутаты Воронежской областной думы утвердили корректировки регионального бюджета на 2019 год
Вчера, 14:16Воронежская область
Дефицит бюджета Воронежской области снизили на 1,7 миллиарда рублей
000000
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьВьетнамРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
Власти Мордовии рассказали об экспорте промышленной продукции
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Совфед ратифицировал соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров
Си Цзиньпин принял делегацию Единой России во главе с Борисом Грызловым
В Компартии Китая заявили о готовности укреплять контакты с ЕР
Разгрузка грузовика с соевыми бобами
Современные технологии и соя: в ЕАО запустят крупный аграрный проект
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Калининград расширить экономическое сотрудничество
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря
Девушка разговаривает по телефону
Оперативный совет: кол-центр в Подмосковье помогает молодым матерям
Делегация Единой России во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
ЕР и КПК назвали условия для устойчивого мирового развития
Заседание Верховной рады Украины
Почти половина жителей Украины недовольна работой рады, показал опрос
Порт в Севастополе
Крым обсудит с Сирией открытие морского и авиационного сообщения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев пообщался с участниками заседания Информсовета СНГ
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Эксперт не исключил возобновления турецкой операции на севере Сирии
Памятник мультикультурному человеку и собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Сараево
В президиуме Боснии и Герцеговины поспорили о дне государственности
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Медведев оценил значение "Северного потока — 2" для России и Финляндии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния