Воронежская область надеется на сотрудничество с Вьетнамом

"Мы надеемся на вьетнамские инвестиции, нам есть, чем заинтересовать вьетнамские компании. Будем ждать реальных шагов. Со своей стороны советуем воронежским бизнесменам обратить внимание на Вьетнам. Экономика республики растет очень быстро - более 7% в год. Это одно из государств, куда нужно и можно вкладываться. Кроме того, важное значение имеет гуманитарное сотрудничество. Сегодня у нас в регионе обучается достаточное количество вьетнамских студентов в вузах и слушателей в военно-воздушной академии", - приводит слова Гусева пресс-служба облправительства.