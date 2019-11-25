Воронежская область надеется на сотрудничество с Вьетнамом

ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Воронежская область надеется на приход в регион вьетнамских компаний-инвесторов и предложит своим бизнесменам "вкладываться" в экономику этой страны, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев на встрече с послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем.
"Мы надеемся на вьетнамские инвестиции, нам есть, чем заинтересовать вьетнамские компании. Будем ждать реальных шагов. Со своей стороны советуем воронежским бизнесменам обратить внимание на Вьетнам. Экономика республики растет очень быстро - более 7% в год. Это одно из государств, куда нужно и можно вкладываться. Кроме того, важное значение имеет гуманитарное сотрудничество. Сегодня у нас в регионе обучается достаточное количество вьетнамских студентов в вузах и слушателей в военно-воздушной академии", - приводит слова Гусева пресс-служба облправительства.
По словам Нго Дык Маня, сегодняшний визит вьетнамской делегации даст дополнительный импульс к развитию отношений.
"У нас большие перспективы в развитии торгово-экономического сотрудничества. В Воронежской области очень хорошие условия для иностранных инвесторов. Мы побывали в индустриальном парке "Масловский": посетили предприятия "Воронежсельмаш" и "Европак". В регионе проживает большая вьетнамская диаспора. И мы благодарны за создание благоприятных условий для наших граждан", – сказал Нго Дык Мань.
Как сообщает пресс-служба облправительства, для укрепления связей посол предложил Воронежской области стать побратимом с одной из провинций Вьетнама. Гусев эту идею поддержал.