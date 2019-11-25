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РИА Новости
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Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории

18:02 25.11.2019 (обновлено: 18:27 25.11.2019)
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© ООО "Запомни"Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
© ООО "Запомни"
Премьеры киноконцертов "Красавица и Чудовище" и "Русалочка" (6+) пройдут в ноябре-декабре в Московской Консерватории.
Классические анимационные фильмы студии Диснея будут демонстрироваться на экране, а легендарные музыка и песни к ним - синхронно исполняться на сцене Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония", а также звездами театра, кино и музыки.
Киноконцерт "Красавица и Чудовище" об истории красавицы Белль и зверя с человеческим сердцем, состоится 30 ноября. Сольные партии исполнят звезды театра, кино и музыки Андрей Бирин, Анна Гученкова, Игорь Портной, Юлия Довганишина.
© ООО "Запомни"Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
© ООО "Запомни"
Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
Таинственный подводный мир руcалочки Ариэль предстанет перед зрителями 14 декабря на большом экране впервые спустя 30 лет после выхода фильма в кинотеатрах.
Знакомая многим с детства музыка к анимационным фильмам "Красавица и Чудовище" и "Русалочка", написана композитором Аланом Менкеном, который за работу над этими фильмами получил четыре премии "Оскар".
© ООО "Запомни"Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
© ООО "Запомни"
Киноконцерты по фильмам Диснея пройдут в Московской Консерватории
Киноконцерты – мероприятия для всей семьи, которые идеально подходят для знакомства детей с волшебным миром музыки.
Продавец: ООО "Запомни". 125009, Москва, Моховая улица, д.11, с.3. + указать ОГРН 1155029012160. Контактная информация: 8 (903) 798-4478, Email.
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