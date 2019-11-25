Почти половина жителей Украины недовольна работой рады, показал опрос

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти половина жителей Украины недовольна работой Верховной рады нынешнего созыва, довольны парламентом треть жителей страны, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованного в понедельник фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
Согласно данным опроса, 47,1% граждан не удовлетворены тем, как работает Верховная рада, удовлетворены - 33,9%, остальные затруднились ответить. При этом 43,5% респондентов считают, что парламент доработает свой срок до конца, 33% полагают, что в стране пройдут досрочные выборы.
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Кроме того, 41% участников опроса негативно относится к тому, что большинство вновь избранных депутатов никогда не занимались политикой, позитивно - 24%. По мнению 26% респондентов, сложившаяся ситуация может стать позитивной, так и негативной, в зависимости от того, будут ли депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов. При этом после выборов в августе негативно оценивали отсутствие политического опыта у депутатов 25% участников опроса, позитивно - 35%, а 26% видели в ситуации как позитив, так и негатив.
Однопартийное большинство фракции "Слуга народа" в Верховной раде поддерживают и не поддерживают по 40% граждан.
Исследование было проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.