Почти половина жителей Украины недовольна работой рады, показал опрос

Согласно данным опроса, 47,1% граждан не удовлетворены тем, как работает Верховная рада, удовлетворены - 33,9%, остальные затруднились ответить. При этом 43,5% респондентов считают, что парламент доработает свой срок до конца, 33% полагают, что в стране пройдут досрочные выборы.

Кроме того, 41% участников опроса негативно относится к тому, что большинство вновь избранных депутатов никогда не занимались политикой, позитивно - 24%. По мнению 26% респондентов, сложившаяся ситуация может стать позитивной, так и негативной, в зависимости от того, будут ли депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов. При этом после выборов в августе негативно оценивали отсутствие политического опыта у депутатов 25% участников опроса, позитивно - 35%, а 26% видели в ситуации как позитив, так и негатив.