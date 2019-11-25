В Одинцове закроют нелегальные парковки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Борьбу с нелегальными стоянками ведут в Одинцовском городском округе. Машины, которые припарковались в неположенном месте, эвакуируют на штрафную стоянку, сообщил телеканал Борьбу с нелегальными стоянками ведут в Одинцовском городском округе. Машины, которые припарковались в неположенном месте, эвакуируют на штрафную стоянку, сообщил телеканал "360" со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Так, в Одинцове закрыли нелегальную парковку вдоль Красногорского шоссе. Местные жители жаловались на то, что автомобили мешают проходу и уборке дорог. Глава округа Андрей Иванов поручил стоянку ликвидировать.

"Мы выслушали как противников стихийной парковки, так и тех, кто хотел ее сохранить. Единственным аргументом при принятии решения были нормы действующего законодательства. Сегодня возможность парковки на тротуаре, идущем вдоль Красногорского шоссе, устранена", – сказал Иванов.

На данный момент машины эвакуировали, а тротуары перегородили. Также глава муниципалитета поручил решить проблему с нарушениями правил дорожного движения.

"По итогам положительного эксперимента необходимо выявить все горячие точки по Одинцово и разработать план того, как мы устанавливаем вазоны или ограждения на всех тротуарах, которые на сегодняшний день заставлены автотранспортом. Будем заниматься другими адресами и улицами по такому же сценарию, поскольку жители положительно оценили эту работу", – добавил Иванов.