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РИА Новости

В Одинцове закроют нелегальные парковки

16:59 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДорожный знак "Остановка запрещена"
Дорожный знак Остановка запрещена
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Борьбу с нелегальными стоянками ведут в Одинцовском городском округе. Машины, которые припарковались в неположенном месте, эвакуируют на штрафную стоянку, сообщил телеканал "360" со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Так, в Одинцове закрыли нелегальную парковку вдоль Красногорского шоссе. Местные жители жаловались на то, что автомобили мешают проходу и уборке дорог. Глава округа Андрей Иванов поручил стоянку ликвидировать.
"Мы выслушали как противников стихийной парковки, так и тех, кто хотел ее сохранить. Единственным аргументом при принятии решения были нормы действующего законодательства. Сегодня возможность парковки на тротуаре, идущем вдоль Красногорского шоссе, устранена", – сказал Иванов.
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На данный момент машины эвакуировали, а тротуары перегородили. Также глава муниципалитета поручил решить проблему с нарушениями правил дорожного движения.
"По итогам положительного эксперимента необходимо выявить все горячие точки по Одинцово и разработать план того, как мы устанавливаем вазоны или ограждения на всех тротуарах, которые на сегодняшний день заставлены автотранспортом. Будем заниматься другими адресами и улицами по такому же сценарию, поскольку жители положительно оценили эту работу", – добавил Иванов.
Кроме того, коммунальщики Одинцова установили вазоны вдоль улицы Неделина. Это сделали для того, чтобы машины не смогли проезжать по пешеходной зоне.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьОдинцово
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