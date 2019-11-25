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РИА Новости

Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России

16:38 25.11.2019
10399
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
© Міністерство оборони України
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Архивное фото
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Глава генштаба Украины Руслан Хомчак считает маловероятной военную агрессию со стороны России.
"По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных", - сказал Хомчак в интервью агентству "Укринформ", опубликованному в понедельник.
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24 ноября, 15:23
Глава украинского Генштаба заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму
Ранее начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии. При этом никаких доказательств российской угрозы заместитель начальника Генштаба ВС Украины не привел.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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91303223
Обсудить 13
Руслан ХомчакВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
Популярные комментарии
не поняла... они ж с нами ВОЮЮТ? Мы ж агрессоры.. И вдруг - МАЛОВЕРОЯТНО...
25 ноября, 16:41
НСНаталья Светлова
46161001
НЕ понятно но с кем они воевали?????????
25 ноября, 16:51
сергей карпухин
3590000
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