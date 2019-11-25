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РИА Новости

Оперативный совет: кол-центр в Подмосковье помогает молодым матерям

16:28 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Как выбрать роддом, какие денежные выплаты положены роженицам– эти и другие вопросы задавали жители Московской области операторам кол-центра "Стань мамой в Подмосковье".За неполных три месяца обратилось около 8000 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалисты кол-центра помогают не только жителям области, звонки поступают и из других регионов.
"Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым нужна помощь с подбором роддома, перинатального центра, или тех, кто просит соединить с конкретным учреждением родовспоможения", – сообщается на сайте региона.
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Специалисты кол-центра рассказывают не только о перинатальных организациях, которые работают в регионе, но и о реализуемых мерах поддержки – подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге; также они могут записать к врачу.
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" работает с 8.00 до 20.00 по телефону: 8 (800) 550-30-03.
Проект "Стань мамой в Подмосковье" создан для информирования жителей Московской области о медицинских услугах в регионе и социальной помощи мамам и малышам.
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