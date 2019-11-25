В Рязани продлили арест обвиняемому в убийстве ветерана и его супруги

ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Суд продлил до 27 декабря содержание под стражей обвиняемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщает в понедельник прокуратура области.
Вечером 26 сентября в собственной квартире в Рязани были обнаружены с признаками насильственной смерти тела мужчины, участника Великой Отечественной войны, и женщины - 1928 и 1930 годов рождения. СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц. Утром 9 октября стало известно о задержании подозреваемого - жителя Рязани 1999 года рождения. Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек и заключили под стражу.
"Сегодня в Московском районном суде Рязани рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в умышленном причинении смерти двум лицам... Суд согласился с доводами следователя и мнением прокурора и продлил срок содержания под стражей в отношении К. до 27 декабря", - говорится в сообщении.
Убийство ветерана войны и его жены вызвало широкий резонанс. Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн (ЕР) просил генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование, а также "также обеспечить расследование дела под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры".