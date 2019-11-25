В Рязани продлили арест обвиняемому в убийстве ветерана и его супруги

Вечером 26 сентября в собственной квартире в Рязани были обнаружены с признаками насильственной смерти тела мужчины, участника Великой Отечественной войны, и женщины - 1928 и 1930 годов рождения. СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц. Утром 9 октября стало известно о задержании подозреваемого - жителя Рязани 1999 года рождения. Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек и заключили под стражу.