В Компартии Китая заявили о готовности укреплять контакты с ЕР

"Компартия Китая и партия "Единая Россия" долго и плодотворно поддерживают контакты и сотрудничество, что давно уже стало важной составной частью политической основы отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России. В будущем КПК готова совместно с нашими коллегами из партии "Единая Россия" усиливать обмен опытом как в управлении партией, так и в управлении государством с целью реализации достигнутого лидерами наших стран важного консенсуса, готовы укреплять политическое доверие и стратегическое взаимодоверие, содействовать межрегиональному сотрудничеству, продвигать, защищать, укреплять отношения между Китаем и Россией", - подчеркнул он.