В Компартии Китая заявили о готовности укреплять контакты с ЕР

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая готова укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, контакты и обмен опытом с партией "Единая Россия", это сотрудничество стало важной политической основой отношений двух государств, заявил по итогам межпартийного заседания в Пекине заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.
VII заседание в рамках механизма диалога между правящими партиями России и Китая состоялось в Пекине в понедельник, делегации возглавили председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов и заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.
"VII заседание наших партий завершилось полным успехом. Сотрудничество руководящих партий России и Китая постоянно получает поддержку высшего руководства двух стран. Сегодня председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин лично провел встречу с делегацией ЕР, это свидетельствует о том, сколь большое внимание он уделяет как развитию российско-китайских отношений, так и отношений наших партий", - сказал журналистам Сун Тао.
По его словам, тот факт, что президент России Владимир Путин прислал послание участникам заседания, а также то, что делегация приехала в Пекин сразу после проведения съезда партии, говорит о внимании к развитию межпартийного сотрудничества и с российской стороны.
"Компартия Китая и партия "Единая Россия" долго и плодотворно поддерживают контакты и сотрудничество, что давно уже стало важной составной частью политической основы отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России. В будущем КПК готова совместно с нашими коллегами из партии "Единая Россия" усиливать обмен опытом как в управлении партией, так и в управлении государством с целью реализации достигнутого лидерами наших стран важного консенсуса, готовы укреплять политическое доверие и стратегическое взаимодоверие, содействовать межрегиональному сотрудничеству, продвигать, защищать, укреплять отношения между Китаем и Россией", - подчеркнул он.