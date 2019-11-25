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РИА Новости

Суд отказался закрыть процесс по делу о краже 22 млн рублей у Жигарева

15:50 25.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в открытом режиме рассмотрит дело москвички Ольги Синтюревой о краже более 22 миллионов рублей из апартаментов депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд отклонил ходатайство представителя депутата, который настаивал на рассмотрении дела в закрытом режиме, опасаясь за безопасность своего клиента и его репутацию. По его словам, в деле есть личные данные, номера и адреса Жигарева и членов его семьи, выписки с банковских счетов.
"В качестве доказательств в деле есть личная переписка Жигарева и Синтюревой, в том числе об интимной стороне их жизни. В случае открытого судебного разбирательства все эти данные будут оглашены и станут достоянием неограниченного круга лиц", - отметил юрист.
Он добавил, что в ходе расследования дела Жигареву поступали угрозы, пришлось применить меры безопасности, которые до сих пор не сняты. Лица, угрожавшие депутату, пока не установлены.
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Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Как добавил прокурор, подсудимая узнала, что депутат намерен обратиться в правоохранительные органы, поэтому выманила его в безлюдное место для разговора. Там она "проверила его на отсутствие официально зарегистрированного на его имя оружие" и вызвала Дудаева. Молодые люди потребовали не обращаться в полицию, угрожали, а Дудаев избил Жигарева.
Синтюревой и Дудаеву предъявлены обвинения в краже и принуждении к отказу от дачи показаний (девушка также обвиняется в клевете). На заседании суда в понедельник оба они не признали вину. Синтюрева после двух месяцев под домашним арестом была отпущена на свободу, Дудаев содержится под стражей.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в июле 2018 года поступила информация, что неизвестный на севере Москвы избил Жигарева, который находился в машине Mercedes со своей знакомой, после чего скрылся.
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