Минпромторг ждет заявки на субсидии для создания газовых турбин

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Компании могут подать заявки на получение субсидий для создания газовых турбин большой мощности в рамках повторного конкурса с 28 ноября по 3 декабря, следует из материалов Минпромторга РФ.

"Прием конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе осуществляется организатором... в период: с 28 ноября 2019 года по 3 декабря 2019 года",- говорится в документах. Вскрытие конвертов с заявками состоится 4 декабря.

Минпромторг РФ уже объявлял конкурс на получение субсидии, где поступила единственная заявка от "Силовых машин" на 5 миллиардов рублей. Ранее, в ноябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что комиссия Минпромторга РФ не удовлетворила заявку "Силовых машин" и планируется проводить новый конкурс. По данным издания, турбины компании не соответствовали требованиям по минимальному уровню КПД в 35%. На первом этапе для ГТЭ-170 компания заявила КПД на уровне 34,1% с ростом до 36% в результате совершенствования модели.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.