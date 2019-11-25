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РИА Новости

Минпромторг ждет заявки на субсидии для создания газовых турбин

15:18 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГазовые турбины
Газовые турбины
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Газовые турбины
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Компании могут подать заявки на получение субсидий для создания газовых турбин большой мощности в рамках повторного конкурса с 28 ноября по 3 декабря, следует из материалов Минпромторга РФ.
"Прием конвертов с заявками и прилагаемыми документами на участие в конкурсе осуществляется организатором... в период: с 28 ноября 2019 года по 3 декабря 2019 года",- говорится в документах. Вскрытие конвертов с заявками состоится 4 декабря.
Минпромторг РФ уже объявлял конкурс на получение субсидии, где поступила единственная заявка от "Силовых машин" на 5 миллиардов рублей. Ранее, в ноябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что комиссия Минпромторга РФ не удовлетворила заявку "Силовых машин" и планируется проводить новый конкурс. По данным издания, турбины компании не соответствовали требованиям по минимальному уровню КПД в 35%. На первом этапе для ГТЭ-170 компания заявила КПД на уровне 34,1% с ростом до 36% в результате совершенствования модели.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.
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На поддержку создания отечественных газовых турбин большой мощности в бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены 7 миллиардов рублей в виде субсидий на НИОКР. Конкурс на получение субсидии проводит Минпромторг.
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ТеплоснабжениеМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
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