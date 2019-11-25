В Дамаске создали филиал Крымско-сирийского торгового дома

"После того, как было завершено создание крымско-сирийского торгового дома, открыт филиал в Дамаске. Мы завершили процедуру и создали филиал Крымско-сирийского торгового дома. Решение подписал премьер-министр Сирии и министр экономики Сирии. И уже мы ждем шаги, чтобы развивать наши экономические, инвестиционные и торговые отношения", - сказал Медх в рамках круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений".