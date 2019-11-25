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РИА Новости

В Дамаске создали филиал Крымско-сирийского торгового дома

15:10 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Филиал Крымско-сирийского торгового дома создан в Сирии, сообщил генеральный директор сирийской организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Ибрагим Медх.
Ранее директор торгового дома Сергей Голяндин сообщал, что крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции.
"После того, как было завершено создание крымско-сирийского торгового дома, открыт филиал в Дамаске. Мы завершили процедуру и создали филиал Крымско-сирийского торгового дома. Решение подписал премьер-министр Сирии и министр экономики Сирии. И уже мы ждем шаги, чтобы развивать наши экономические, инвестиционные и торговые отношения", - сказал Медх в рамках круглого стола "Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений".
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