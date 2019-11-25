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РИА Новости

Праздничная программа и салют: открытие катков в Москве

19:16 25.11.2019 (обновлено: 19:20 25.11.2019)
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В московских парках открылся зимний сезон и заработали катки. Любимые ледовые площадки горожан — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Самый большой искусственный каток в Европе открылся на ВДНХ в Москве.

Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ в Москве
1 из 16

Самый большой искусственный каток в Европе открылся на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Кататься здесь могут одновременно четыре с половиной тысячи человек.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
2 из 16

Кататься здесь могут одновременно четыре с половиной тысячи человек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Каток разделили на три зоны, самая большая из них доступна для всех посетителей.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
3 из 16

Каток разделили на три зоны, самая большая из них доступна для всех посетителей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Для детей огородили отдельную площадку.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
4 из 16

Для детей огородили отдельную площадку.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
5 из 16

Любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Каток на ВДНХ будет открыт до марта следующего года.

Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ в Москве
6 из 16

Каток на ВДНХ будет открыт до марта следующего года.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На катке можно будет отпраздновать Новый год, Рождество, День студента и Масленицу.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
7 из 16

На катке можно будет отпраздновать Новый год, Рождество, День студента и Масленицу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ.

Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ в Москве
8 из 16

Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центральным событием старта зимнего сезона в Парке Горького стало открытие катка "Восход".

Отдыхающие на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
9 из 16

Центральным событием старта зимнего сезона в Парке Горького стало открытие катка "Восход".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году каток стал еще больше, чем прежде.

Отдыхающие на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
10 из 16

В этом году каток стал еще больше, чем прежде.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Площадь льда увеличилась на две тысячи метров и составила почти 20 тысяч квадратов.

Молодой человек фотографируется с аниматорами на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
11 из 16

Площадь льда увеличилась на две тысячи метров и составила почти 20 тысяч квадратов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главной темой в оформлении катка в Парке Горького стал космос.

Отдыхающий на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
12 из 16

Главной темой в оформлении катка в Парке Горького стал космос.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главные элементы фирменного стиля в оформлении — звезда, планета и спутник.

Аниматоры на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
13 из 16

Главные элементы фирменного стиля в оформлении — звезда, планета и спутник.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Павильоны катка оформили в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах.

Аниматор на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
14 из 16

Павильоны катка оформили в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на открытии катка "Восход" в Парке Горького.

Отдыхающие на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
15 из 16

Отдыхающие на открытии катка "Восход" в Парке Горького.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Салют на открытии катка "Восход" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Салют на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
16 из 16

Салют на открытии катка "Восход" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый год—2020ВДНХПарк культуры имени ГорькогоМоскваФото
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