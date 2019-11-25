Праздничная программа и салют: открытие катков в Москве

Самый большой искусственный каток в Европе открылся на ВДНХ в Москве.
Самый большой искусственный каток в Европе открылся на ВДНХ в Москве.
Кататься здесь могут одновременно четыре с половиной тысячи человек.
Кататься здесь могут одновременно четыре с половиной тысячи человек.
Каток разделили на три зоны, самая большая из них доступна для всех посетителей.
Каток разделили на три зоны, самая большая из них доступна для всех посетителей.
Для детей огородили отдельную площадку.
Любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".
Любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".
Каток на ВДНХ будет открыт до марта следующего года.
Каток на ВДНХ будет открыт до марта следующего года.
На катке можно будет отпраздновать Новый год, Рождество, День студента и Масленицу.
На катке можно будет отпраздновать Новый год, Рождество, День студента и Масленицу.
Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ.
Выступление аниматоров на открытии катка на ВДНХ.
Центральным событием старта зимнего сезона в Парке Горького стало открытие катка "Восход".
Центральным событием старта зимнего сезона в Парке Горького стало открытие катка "Восход".
В этом году каток стал еще больше, чем прежде.
В этом году каток стал еще больше, чем прежде.
Площадь льда увеличилась на две тысячи метров и составила почти 20 тысяч квадратов.
Площадь льда увеличилась на две тысячи метров и составила почти 20 тысяч квадратов.
Главной темой в оформлении катка в Парке Горького стал космос.
Главной темой в оформлении катка в Парке Горького стал космос.
Главные элементы фирменного стиля в оформлении — звезда, планета и спутник.
Главные элементы фирменного стиля в оформлении — звезда, планета и спутник.
Павильоны катка оформили в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах.
Павильоны катка оформили в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах.
Отдыхающие на открытии катка "Восход" в Парке Горького.
Отдыхающие на открытии катка "Восход" в Парке Горького.
Салют на открытии катка "Восход" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Салют на открытии катка "Восход" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.