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РИА Новости

Биография Михаила Меня

15:04 25.11.2019
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© РИА Новости, ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень на итоговом заседании коллегии министерства просвещения РФ по вопросу "Об итогах деятельности министерства просвещения Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год"
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень на итоговом заседании коллегии министерства просвещения РФ по вопросу Об итогах деятельности министерства просвещения Российской Федерации за 2018 год и задачах на 2019 год
© РИА Новости, ТК "Городской телеканал"
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Российский государственный деятель Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Сергиево-Посадского района Московской области.
В 1978-1980 годах учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "Промышленная теплоэнергетика".
Окончил Московский государственный университет культуры по специальности "режиссура", Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "юриспруденция". Кандидат философских наук.
В 1980-1982 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР.
В 1983-1990 годах работал в учреждениях культуры Москвы и Московской области.
В 1990-1993 годах занимался предпринимательской деятельностью.
В 1993-1995 годах – депутат Московской областной думы от Сергиево-Посадского района Московской области, член комитета по законодательству, вопросам власти и местного самоуправления.
В 1995-1999 годах Михаил Мень был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, заместителем председателя комитета Госдумы РФ по культуре.
В 1999-2002 годах занимал пост вице-губернатора Московской области, первого заместителя председателя правительства Московской области.
В 2002-2005 годах – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы.
С 2005 года по 2013 год был губернатором Ивановской области.
В 2013-2018 годах – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
20 июня 2018 года по представлению президента России был назначен Советом Федерации Федерального Собрания РФ аудитором Счетной палаты РФ.
Курировал направление контрольной деятельности в области расходования средств федерального бюджета в сфере природопользования и агропромышленного комплекса.
25 ноября 2019 года правительство РФ приняло решение назначить Михаила Меня на должность гендиректора "Российского экологического оператора".
Михаил Мень – автор ряда книг и научных публикаций. Почетный профессор Московского архитектурного института (МАРХИ).
Награжден орденом Дружбы, орденом Почета (2011), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского II и III степени.
Михаил Мень женат, у него шестеро детей.
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