СФ поддержал закон о запрете подозреваемым в терроризме состоять в НКО

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник правительственный закон, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что по итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В соответствии с законом, предлагается ввести запрет выступать учредителем некоммерческой организации лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании его денежных средств или иного имущества.