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РИА Новости

СФ поддержал закон о запрете подозреваемым в терроризме состоять в НКО

14:57 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник правительственный закон, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что по итогам проведения в 2017-2018 годах национальной оценки рисков финансирования терроризма выявлены случаи участия в руководстве НКО лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Здание Совета Федерации РФ
Вчера, 12:42
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В соответствии с законом, предлагается ввести запрет выступать учредителем некоммерческой организации лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании его денежных средств или иного имущества.
Ожидается, что такая мера позволит дополнительно оградить некоммерческий сектор от его использования в целях финансирования терроризма, снизит его уязвимость.
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