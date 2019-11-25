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РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о "гонорарах успеха" адвоката

14:54 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела и результатов работы.
Соответствующие изменения внесены в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
Одобренный сенаторами закон вводит так называемые "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.
Вместе с тем, во всех региональных адвокатских палатах в качестве первого этапа квалификационного экзамена вводится единое тестирование, которое должно проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов.
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Также закон исключает ограничение для адвокатов в части изменения членства в адвокатских палатах субъектов РФ, так называемое "крепостное право", и отменяет требование о пятилетнем стаже соответствующей деятельности, необходимом для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов: этот срок предлагается уменьшить до трех лет.
Закон повышает срок ограничения на возобновление статуса адвоката в случае его приостановления по личному заявлению – с шести месяцев до одного года, но не позднее 10 лет.
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