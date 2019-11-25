Совфед одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

Закон увеличивает общий объем доходов бюджета фонда на 79,8 миллиарда рублей - до 8 триллионов 692,5 миллиарда рублей (8% ВВП), расходов - на 80,62 миллиарда рублей, до 8 триллионов 716,5 миллиарда рублей (8% ВВП). При этом расходы на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" увеличиваются на 0,14 миллиарда рублей, а на "непрограммные направления деятельности органов управления" фонда – на 80,48 миллиарда рублей.

В результате дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 24 миллиарда рублей (0,02% ВВП). Большая его часть – 22,9 миллиарда рублей – связана с формированием накопительных пенсий. Как поясняли ранее в ПФР, дефицит бюджета фонда в этой части является чисто техническим.

Остальные 1,1 миллиарда рублей дефицита будут покрыты за счет остатков средств бюджета ПФР, не использованных в 2018 году.

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2019 году в бюджет ПФР из федерального бюджета, увеличен на 33,8 миллиарда рублей - до 3,353 триллиона рублей. Из них на обязательное пенсионное страхование будет направлено 13,1 миллиарда рублей, на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала - 15,3 миллиарда, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов - 5 миллиардов.