Осень 2019 года в Москве может войти в тройку лидеров по теплу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Осень 2019 года может войти в тройку лидеров по теплу за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Самой теплой за всю историю метеонаблюдений она не будет, может быть, она займет второе или третье место, а рекорды тепла останутся в 1938 и в 1974 годах", - сказала Позднякова.
Как отмечается на портале Московского метеобюро "Метеоновости", в 1938 и 1974 годах средняя температура сезона превышала норму на 2,9 градуса, а нынешняя осень идет с превышением нормы на 2,8 градуса.
"Последние дни ноября с температурой воздуха близкой к норме существенно не смогут поменять ситуацию. И осень 2019 года в столице окажется если не "золотой", то "серебряной" или "бронзовой", - сообщают "Метеоновости".
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