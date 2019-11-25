Мадонну обвиняют в том, что она не заплатила автору слов и музыки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кейси Спунер из электронного дуэта Fischerspooner утверждает, что Мадонна без его ведома использовала в альбоме Madame X песню God Control, над которой он работал, . Кейси Спунер из электронного дуэта Fischerspooner утверждает, что Мадонна без его ведома использовала в альбоме Madame X песню God Control, над которой он работал, сообщает Guardian.

Спунер рассказал в инстаграме, что сотрудничал с французским продюсером Mirwais, выпускавшим Madame X, в декабре 2017 года.

По словам музыканта, ему пообещали, что его трек войдет в сольный альбом продюсера и будет выпущен позже. Но затем он услышал свои слова и музыку в песне God Control на пластинке Madame X.

В ответ на претензии Спунера юристы поп-дивы предложили ему сначала 10 тысяч долларов, затем — 25 тысяч в качестве компенсации. Но он не согласился и требует выплаты в один процент от доходов с гастрольных концертов.

Мадонна пока никак не прокомментировала эти обвинения.