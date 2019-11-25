Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-25T15:49+0300
https://ria.ru/20191125/1561563984.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/43/1559174345_0:125:3029:1829_1036x0_80_0_0_5454bd4746810e10a6b87c4d8087db9f.jpg
РИА Новости

Мадонну обвиняют в том, что она не заплатила автору слов и музыки

15:49 25.11.2019
174
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМадонна во время выступления
Мадонна во время выступления
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кейси Спунер из электронного дуэта Fischerspooner утверждает, что Мадонна без его ведома использовала в альбоме Madame X песню God Control, над которой он работал, сообщает Guardian.
Спунер рассказал в инстаграме, что сотрудничал с французским продюсером Mirwais, выпускавшим Madame X, в декабре 2017 года.
По словам музыканта, ему пообещали, что его трек войдет в сольный альбом продюсера и будет выпущен позже. Но затем он услышал свои слова и музыку в песне God Control на пластинке Madame X.
В ответ на претензии Спунера юристы поп-дивы предложили ему сначала 10 тысяч долларов, затем — 25 тысяч в качестве компенсации. Но он не согласился и требует выплаты в один процент от доходов с гастрольных концертов.
Мадонна пока никак не прокомментировала эти обвинения.
Песня God Control уже стала поводом для критики из-за демонстрации насилия, поскольку в клипе показано нападение, аналогичное тому, которому подвергся ночной клуб "Пульс" в Орландо в июне 2016 года, тогда погибли 49 человек.
Выступление Мадонны на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 8 февраля 2015
11 ноября, 16:54Культура
На Мадонну подали в суд за то, что она перенесла время начала концерта
142000
КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыШоу-бизнес
Рекомендуем
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд отказался закрыть процесс по делу о краже 22 млн рублей у Жигарева
Историческая и современная части Пальмиры
"Эрмитаж" подписал с Сирией соглашение о восстановлении музея Пальмиры
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа
Актер Дмитрий Ульянов
Режиссер Дубровицкий опроверг сообщения об инсульте у Дмитрия Ульянова
Дмитрий Ульянов
СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"
Автомобиль скорой помощи
В Египте более 70 школьниц отравились азотом
Посетители на электромбиле в сафари-парке Тайган
Запашный готов быть переговорщиком в конфликте с парком львов "Тайган"
Телеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках "Форта Боярд"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
В Москве задержали мужчин, повреждавших машины по заказу автосервиса
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции. 25 ноября 2019
Премьер Финляндии назвал Россию важным рынком для финских компаний
Наталья Поклонская
Поклонская услышала в словах Катамадзе о России "крик отчаяния"
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы(2019)
Режиссер "Терминатора: Темные судьбы" отказался работать с Кэмероном
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
Интерпол призвал помочь найти обвиняемых в преступлениях против женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния