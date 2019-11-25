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РИА Новости

Задержанного в Гонконге за попытку провоза гильз россиянина отпустили

14:39 25.11.2019
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© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Задержанного в аэропорту Гонконга за попытку провоза использованных гильз россиянина отпустили после оплаты штрафа, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Гонконге.
"Подтверждаем информацию о задержании 20 ноября этого года в международном аэропорту Гонконга российского гражданина за попытку провоза использованных гильз и баллонов из-под слезоточивого газа. Двадцать второго ноября решением суда ему был назначен штраф в размере 3 тысяч гонконгских долларов, после оплаты которого он был отпущен", - сообщили в генконсульстве, добавив, что россиянин за помощью в диппредставительство не обращался.
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Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники аэропорта Гонконга обнаружили в багаже у 30-летнего россиянина семь гильз от резиновых пуль и дымовых снарядов. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хранении боеприпасов без лицензии.
Адвокат заявил, что россиянин не участвовал в протестах, гильзы подобрал на улице, где проходили демонстрации, и хотел взять с собой в качестве сувениров. Это преступление, по словам защиты, произошло из-за любопытства мужчины и незнания законов Гонконга.
На судебном заседании, которое состоялось 22 ноября, судья принял во внимание тот факт, что мужчина совершил преступление из-за незнания закона, и назначил штраф в размере 3 тысяч гонконгских долларов (381 доллар США).
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