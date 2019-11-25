Задержанного в Гонконге за попытку провоза гильз россиянина отпустили

"Подтверждаем информацию о задержании 20 ноября этого года в международном аэропорту Гонконга российского гражданина за попытку провоза использованных гильз и баллонов из-под слезоточивого газа. Двадцать второго ноября решением суда ему был назначен штраф в размере 3 тысяч гонконгских долларов, после оплаты которого он был отпущен", - сообщили в генконсульстве, добавив, что россиянин за помощью в диппредставительство не обращался.