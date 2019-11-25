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РИА Новости

В Хакасии дикая стая загрызла более 70 овец

14:23 25.11.2019
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© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыОвцы
Овцы
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Овцы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Стая бездомных собак или волков напала на крестьянскую ферму в Хакасии и загрызла более 70 овец, сообщает пресс-служба правительства республики.
Инцидент произошел на ферме в районе поселка Заря Усть-Абаканского района. По словам работников, несколько хищников проникли ночью в загон. При этом до сих пор не установлено, кто это был - волки или собаки.
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"Дикие животные напали на отару овец. В результате 73 овцы погибло. Еще 11 животным были нанесены раны, несовместимые с жизнью. По решению руководства хозяйства все 11 голов подвержены вынужденному убою... Большинство специалистов склоняются к мысли, что все-таки это были собаки", - говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что от ближайшей таежной местности в районе поселения Чарков до поселка Заря примерно 60-80 километров, и на всем этом пути встречаются фермерские хозяйства. Однако никаких известий о нападении волков в той местности не получали.
"Вместе с тем недавно местные жители видели в окрестностях поселка животное, похожее на волка. К тому же во время ночной резни собаки фермерского хозяйства молчали, чего не могло бы быть, если бы напали собаки", - сообщает пресс-служба.
В настоящее время на месте работают представители разных ведомств, включая ветеринарную службу. Причины происшедшего устанавливаются, решается вопрос об утилизации погибших животных.
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ХакасияРоссияПроисшествия
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