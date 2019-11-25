В Хакасии дикая стая загрызла более 70 овец

КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Стая бездомных собак или волков напала на крестьянскую ферму в Стая бездомных собак или волков напала на крестьянскую ферму в Хакасии и загрызла более 70 овец, сообщает пресс-служба правительства республики.

Инцидент произошел на ферме в районе поселка Заря Усть-Абаканского района. По словам работников, несколько хищников проникли ночью в загон. При этом до сих пор не установлено, кто это был - волки или собаки.

"Дикие животные напали на отару овец. В результате 73 овцы погибло. Еще 11 животным были нанесены раны, несовместимые с жизнью. По решению руководства хозяйства все 11 голов подвержены вынужденному убою... Большинство специалистов склоняются к мысли, что все-таки это были собаки", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что от ближайшей таежной местности в районе поселения Чарков до поселка Заря примерно 60-80 километров, и на всем этом пути встречаются фермерские хозяйства. Однако никаких известий о нападении волков в той местности не получали.

"Вместе с тем недавно местные жители видели в окрестностях поселка животное, похожее на волка. К тому же во время ночной резни собаки фермерского хозяйства молчали, чего не могло бы быть, если бы напали собаки", - сообщает пресс-служба.