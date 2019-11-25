РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете

"В грядущем году мы планируем расширить нашу работу с интернетом, будь то интернет-сервисы, Youtube, социальные сети - и наши, отечественные в первую очередь, и зарубежные", - сказал Песков на пресс-конференции в РГО, посвященной грантовой кампании 2020 года.