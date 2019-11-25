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РИА Новости

РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете

14:22 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русское географическое общество в 2020 году планирует активизировать свое присутствие в Сети, сообщил председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В грядущем году мы планируем расширить нашу работу с интернетом, будь то интернет-сервисы, Youtube, социальные сети - и наши, отечественные в первую очередь, и зарубежные", - сказал Песков на пресс-конференции в РГО, посвященной грантовой кампании 2020 года.
Новая кампания медиагрантов Русского географического общества начнется в феврале, она будет более "придирчивой и требовательной", сообщил ранее Песков. Русское географическое общество выделяет медиагранты начиная с 2010 года. За девять лет гранты получили 247 проектов, на эти цели выделено 538,2 миллиона рублей. РГО финансово поддерживает создание документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
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