РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русское географическое общество в 2020 году планирует активизировать свое присутствие в Сети, сообщил председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В грядущем году мы планируем расширить нашу работу с интернетом, будь то интернет-сервисы, Youtube, социальные сети - и наши, отечественные в первую очередь, и зарубежные", - сказал Песков на пресс-конференции в РГО, посвященной грантовой кампании 2020 года.
Новая кампания медиагрантов Русского географического общества начнется в феврале, она будет более "придирчивой и требовательной", сообщил ранее Песков. Русское географическое общество выделяет медиагранты начиная с 2010 года. За девять лет гранты получили 247 проектов, на эти цели выделено 538,2 миллиона рублей. РГО финансово поддерживает создание документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов.