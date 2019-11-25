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РИА Новости

Британия вывезет из Малайзии 42 контейнера с пластиковыми отходами

14:19 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПредприятие по переработке пластмасс
Предприятие по переработке пластмасс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Предприятие по переработке пластмасс . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания вывезет из Малайзии 42 контейнера с пластиковыми отходами, нелегально попавшими на территорию страны, передает малайзийское агентство Bernama.
По его данным, британская дипмиссия в Куала-Лумпуре и министерство энергетики, науки, технологии, окружающей среды и климатических изменений Малайзии (MESTECC) отметили в совместном заявлении, что в настоящее время власти сотрудничают с транспортными агентствами с целью осуществить перевозку отходов.
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Отмечается, что контейнеры, которые Малайзия отправит в Великобританию, прибыли в малайзийский порт Пинанг в период с марта 2018 по март 2019 года.
Перевозка будет осуществлена в соответствии с положениями Базельской конвенции, которая регулирует трансграничные перевозки опасных отходов.
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