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РИА Новости

Дефицит бюджета Воронежской области снизили на 1,7 миллиарда рублей

14:16 25.11.2019 (обновлено: 15:21 25.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областной Думы Воронежской областиДепутаты Воронежской областной думы утвердили корректировки регионального бюджета на 2019 год
Депутаты Воронежской областной думы утвердили корректировки регионального бюджета на 2019 год
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной Думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили корректировки регионального бюджета на 2019 год, снизив дефицит бюджета почти на 1,7 миллиарда рублей, сообщает в понедельник заксобрание.
Корректировки в главный финансовый документ региона были приняты парламентом 25 ноября на очередном заседании, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. По его словам, поправки связаны с изменением объема поступлений доходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами.
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"Доходы в целом увеличиваются на 1,9 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на сумму около 1,7 миллиарда рублей. В том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличивается в 2019 году на 300 миллионов рублей, а налог на имущество организаций увеличивается в 2019 году на 1,55 миллиарда рублей. Связано это с фактическим перевыполнением утвержденного годового плана по этим налогам. Расходы областной казны в целом увеличиваются на 182,5 миллиона рублей. Дефицит бюджета снижен почти на 1,7 миллиарда рублей", – пояснил Нетёсов.
В частности, увеличиваются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. Средства будут направлены, в том числе, на господдержку малого и среднего предпринимательства (52,3 миллиона рублей), обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (56,4 миллиона рублей), финансирование особо важных для социально-экономического развития РФ проектов, строительство и ремонт уникальных дорожных сооружений (450 миллионов рублей), лекарственное обеспечение граждан (23,5 миллиона рублей), создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детсадах (142 миллиона рублей).
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Кроме того, за счет перераспределения средств между департаментами, департамент образования, науки и молодежной политики получит 125 миллионов рублей на материальное обеспечение школ и детсадов и более 3 миллионов рублей – на приобретение коммунальной специализированной техники для школ, вводимых в эксплуатацию в текущем году. Департамент здравоохранения получит еще почти 73 миллиона рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
"Департаменту социальной политики дополнительно направят 24 миллиона рублей на финансирование расходов по ремонту помещений, приобретению оборудования и технических средств реабилитации для учреждений социального обслуживания, почти 7 миллионов рублей - на оказание материальной помощи многодетным семьям с пятью и более детьми для улучшения жилищных условий, и 3 миллиона рублей на реализацию мероприятий программы "Аутизм. Маршруты помощи", – сказал Нетёсов.
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Департамент промышленности и транспорта получит в рамках госпрограммы "Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 63,6 миллиона рублей. Кроме того, более 36 миллионов рублей направят на доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны области в 2019 году до 24 тысяч рублей в месяц, в соответствии поручением президента России по итогам "Прямой линии" 20 июня.
На заседании парламентарии утвердили новый источник формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как отметил Нетёсов, в следующем году, благодаря этому законодательному решению, в дорожный фонд Воронежской области будет направлен 1 миллиард рублей. Средства пойдут на приведение в порядок сельских дорог на территории региона.
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"Я считаю, что те меры, которые принимаются совестно усилиями органов законодательной и исполнительной власти, направлены на сохранение положительной динамики развития Воронежской области. Дополнительные средства пойдут на приобретение жилья ветеранам, лекарственное обеспечение граждан, создание дополнительных мест в детсадах, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, соцзащиты, образования. Также значительные средства предусмотрены на ремонт дорог, в том числе в районах области", – прокомментировал изменения в бюджете Владимир Нетёсов.
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