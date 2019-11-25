Полиция завела дело по факту повреждения еврейского памятника в Киеве

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту повреждения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

В понедельник главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что неизвестные осквернили памятник Шолом-Алейхему вблизи Центральной синагоги Киева. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии памятника, на котором красной краской нарисовали свастику. Глава МИД Украины Вадим Пристайко осудил осквернение памятника и призвал привлечь вандалов к ответственности.

"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.