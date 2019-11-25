Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-25T14:13+0300
https://ria.ru/20191125/1561560749.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Полиция завела дело по факту повреждения еврейского памятника в Киеве

14:13 25.11.2019
101
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту повреждения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
В понедельник главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил, что неизвестные осквернили памятник Шолом-Алейхему вблизи Центральной синагоги Киева. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии памятника, на котором красной краской нарисовали свастику. Глава МИД Украины Вадим Пристайко осудил осквернение памятника и призвал привлечь вандалов к ответственности.
Акт вандализма на еврейском кладбище в таллинском районе Рахумяэ
25 июня, 09:26
На еврейском кладбище в Таллине совершен первый за сто лет акт вандализма
"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, к правоохранителям обратился сотрудник религиозного учреждения и сообщил, что в ночь на понедельник неизвестные осквернили памятник. На месте работали полицейские, они опросили заявителя и изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к правонарушению.
200013
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКиевУкраинарелигия
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
В МИД Казахстана рассказали о повестке встречи по Сирии в Нур-Султане
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга
Задержанного в Гонконге за попытку провоза гильз россиянина отпустили
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России
Автомобили скорой помощи
Врачи отпустили домой всех пострадавших от газа в нижегородской школе
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Автомобиль скорой помощи
Пассажир умер в поезде Петербург — Москва, сообщили СМИ
Андрей Рубан
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
Евгений Балицкий
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" допустили заключение договора по транзиту газа на год
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Попытка ограбления банкомата в Красноярске
В Сибири задержали угонщиков, не сумевших вскрыть два банкомата
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
В Крыму ответили на заявление Киева о "кошмарящей" Европу военной базе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
Лента новостейМолния