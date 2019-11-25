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РИА Новости

ЕР и Компартия Китая осудили вмешательство извне в дела государств

14:13 25.11.2019 (обновлено: 14:30 25.11.2019)
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© Фото : Анна РаткоглоДелегация "Единой России" во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
Делегация Единой России во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае
© Фото : Анна Раткогло
ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" и Коммунистическая партия Китая по итогам заседания в Пекине осудили любые попытки вмешательства извне в дела государств, а также принятие односторонних принудительных мер без санкций СБ ООН, говорится в совместном заявлении.
Седьмое заседание в рамках механизма диалога между правящими партиями России и Китая состоялось в столице КНР в понедельник, делегации возглавили председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов и заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.
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"В современном мире некоторые страны и организации придерживаются принципов однополярности и гегемонии, используют практику вмешательства в качестве инструмента реализации своей внешней политики по отношению к другим суверенным государствам в обход норм международного права. Подобное вмешательство является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, последствия которого несут в себе угрозу миру и безопасности, подрывают доверие между государствами и препятствуют созданию условий для всеобщего устойчивого развития", - говорится в документе.
Партии заявили, что осуждают "любые попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств со стороны других государств, их объединений и иных организаций и лиц".
"Мы осуждаем не основанное на нормах международного права вмешательство в любой форме, как и осуждаем принятие односторонних принудительных мер государствами в отношении других государств без соответствующих санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Мы призываем все ответственные политические партии мира объединить усилия в борьбе против практики такого рода вмешательства, придерживаясь целей и принципов устава ООН и действуя строго в соответствии с национальным законодательством своих государств", - указано в документе.
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Единая РоссияБорис ГрызловПекинКитайКоммунистическая партия КитаяРоссияВ мире
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