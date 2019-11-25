ЕР и Компартия Китая осудили вмешательство извне в дела государств

Делегация "Единой России" во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае

© Фото : Анна Раткогло Делегация "Единой России" во главе с Борисом Грызловым на заседании в Китае

Седьмое заседание в рамках механизма диалога между правящими партиями России и Китая состоялось в столице КНР в понедельник, делегации возглавили председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов и заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.

"В современном мире некоторые страны и организации придерживаются принципов однополярности и гегемонии, используют практику вмешательства в качестве инструмента реализации своей внешней политики по отношению к другим суверенным государствам в обход норм международного права. Подобное вмешательство является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, последствия которого несут в себе угрозу миру и безопасности, подрывают доверие между государствами и препятствуют созданию условий для всеобщего устойчивого развития", - говорится в документе.

Партии заявили, что осуждают "любые попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств со стороны других государств, их объединений и иных организаций и лиц".