Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

За минувшие сутки военные также отбили у боевиков деревню Мушейрафа на юго-востоке провинции и взяли под контроль прилегающие к ней сельскохозяйственные районы, отмечает канал.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.