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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-25T14:10+0300
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РИА Новости

Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

14:10 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные
Сирийские военные
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские военные. Архивное фото
ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Сирийская армия за минувшие сутки отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб на севере страны, сообщило в понедельник гостелевидение Сирии.
"Подразделения сирийской армии вернули под свой контроль деревню Умм-Халахил на юго-востоке провинции Идлиб, нанеся существенный урон террористическим группировкам… В результате ожесточенных столкновений армия также вернула контроль над деревнями Дахра-Зарзур и Сир", - передает телеканал Syria TV со ссылкой на корреспондента.
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Сирийская армия отбила у террористов две деревни в Идлибе, сообщили СМИ
За минувшие сутки военные также отбили у боевиков деревню Мушейрафа на юго-востоке провинции и взяли под контроль прилегающие к ней сельскохозяйственные районы, отмечает канал.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
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