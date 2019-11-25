В Лондоне начались слушания по делу о 39 погибших мигрантах

ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. В криминальном суде Лондона начались слушания по делу 25-летнего водителя грузовика Мориса Робинсона по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.