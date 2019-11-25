Лавров: многие хотят провала работы конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Многие заинтересованы в провале работы конституционного комитета Многие заинтересованы в провале работы конституционного комитета Сирии , чтобы обосновать силовое вмешательство в этой стране, заявил глава российского МИД Сергей Лавров , комментируя предстоящее второе заседание комитета.

"Что касается угроз срыва - ну вы знаете, угрозы есть всегда, потому что немало сторонников тех, кто хотел бы, чтобы этот процесс закончился провалом, и тогда можно будет обосновать какие-то действия, включая, возможно, интенсификацию силового вмешательства в сирийские дела для того, чтобы реализовать пресловутую смену режима", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

Лавров отметил, что заседание Конституционного комитета было готово чуть больше года назад.

"Мы могли бы уже все процессы, которые начались в октябре этого года, запустить в декабре прошлого, но наши западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии напрямую, грубо заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса, и это привело к затягиванию наших общих усилий почти на десять месяцев. Но, тем не менее, мы руководствуемся не желанием срывать свое зло на ком-то, а стремлением исключительно содействовать резолюции 2254. Надеемся, что и все остальные будут отныне и впредь руководствоваться только этим", - отметил министр.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание - 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.