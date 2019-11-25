Лавров: многие хотят провала работы конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Многие заинтересованы в провале работы конституционного комитета Сирии, чтобы обосновать силовое вмешательство в этой стране, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя предстоящее второе заседание комитета.
"Что касается угроз срыва - ну вы знаете, угрозы есть всегда, потому что немало сторонников тех, кто хотел бы, чтобы этот процесс закончился провалом, и тогда можно будет обосновать какие-то действия, включая, возможно, интенсификацию силового вмешательства в сирийские дела для того, чтобы реализовать пресловутую смену режима", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Непала Прадипом Кумаром Гьявали.
Лавров отметил, что заседание Конституционного комитета было готово чуть больше года назад.
"Мы могли бы уже все процессы, которые начались в октябре этого года, запустить в декабре прошлого, но наши западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии напрямую, грубо заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса, и это привело к затягиванию наших общих усилий почти на десять месяцев. Но, тем не менее, мы руководствуемся не желанием срывать свое зло на ком-то, а стремлением исключительно содействовать резолюции 2254. Надеемся, что и все остальные будут отныне и впредь руководствоваться только этим", - отметил министр.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание - 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.