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РИА Новости

Лавров призвал пресекать вмешательство в конституционный комитет Сирии

13:34 25.11.2019
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© REUTERS / Denis BalibouseЗаседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и офис спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена обязаны жестко пресекать попытки вмешательства в работу конституционного комитета САР, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Угроза внешнего вмешательства, угроза навязывания сирийским сторонам каких-то решений извне прямо противоречит резолюции 2254. И наши коллеги из ООН, включая и Генсека ООН, и его специального посланника Педерсена, обязаны такие попытки жестко пресекать", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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Гейр ПедерсенВойна в СирииАнтониу ГутеррешСергей ЛавровМИД РФСирияООНРоссияВ мире
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