Лавров призвал пресекать вмешательство в конституционный комитет Сирии

"Угроза внешнего вмешательства, угроза навязывания сирийским сторонам каких-то решений извне прямо противоречит резолюции 2254. И наши коллеги из ООН, включая и Генсека ООН, и его специального посланника Педерсена, обязаны такие попытки жестко пресекать", - сказал Лавров на пресс-конференции.