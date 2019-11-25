В аптеки Красноярска отправили лекарство для ВИЧ-инфицированных

Ранее минздрав сообщил, что запас необходимого лекарства Долутегравира (Тивикай) имеется в крае в полном объеме, но из-за необходимости пересмотра порядка заключения контракта на услуги уполномоченного склада возникли перебои с поставкой в аптечную сеть. По данным минздрава, подписание контракта с уполномоченным складом ОАО "Губернские аптеки" ожидалось 25 ноября.