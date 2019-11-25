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РИА Новости

В аптеки Красноярска отправили лекарство для ВИЧ-инфицированных

13:29 25.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Необходимое для ВИЧ-инфицированных больных лекарство "Тивикай", проблемы с поставками которого в аптечную сеть наблюдались в Красноярском крае, начинают отправлять со склада в аптечную сеть, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОАО "Губернские аптеки" Анатолий Патюков.
Ранее минздрав сообщил, что запас необходимого лекарства Долутегравира (Тивикай) имеется в крае в полном объеме, но из-за необходимости пересмотра порядка заключения контракта на услуги уполномоченного склада возникли перебои с поставкой в аптечную сеть. По данным минздрава, подписание контракта с уполномоченным складом ОАО "Губернские аптеки" ожидалось 25 ноября.
"Мы сегодня получили спецификацию к контракту на работу с данным препаратом и начинаем отправлять "Тивикай" в аптечную сеть", - сказал Патюков.
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