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РИА Новости

В Совбезе предложили наказывать за нарушение норм защиты от терроризма

13:26 25.11.2019 (обновлено: 13:36 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСовет Безопасности РФ
Совет Безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Совет Безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предложили ввести уголовную ответственность за нарушения антитеррористической защиты критически важных объектов - как промышленных, так и военных, а также мест массового пребывания людей, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ РФ отмечено, что сформированная в настоящее время система защиты объектов от возможных террористических устремлений нуждается в совершенствовании, отмечается в сообщении.
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"В частности, предложено внести изменения в административное и уголовное законодательства в части установления ответственности за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) оборонно-промышленного, ядерного, химического комплексов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
Кроме того, обращено внимание на необходимость глубокого научного анализа угроз нового типа, связанных с возможным использованием террористами современных достижений науки и техники для совершения террористических актов.
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Секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе совещаний по вопросам безопасности, проходивших в федеральных округах РФ, многократно указывал на недостатки в системе антитеррористической защиты критически важных объектов, а также мест массового пребывания людей. Только в нынешнем году Патрушев, в частности, критиковал низкий уровень защиты объектов ТЭК Северного Кавказа и Сибири, объектов транспорта на Урале, мест массового пребывания людей в Крыму и в Центре России.
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