В Москве вручили премии AdIndex Awards 2019

МОСКВА, 25 ноя - Пресс-служба AdIndex. В Москве 14 ноября уже в пятый раз прошла ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards. Чтобы первыми узнать имена лидеров рынка, в клубе Gipsy собрались рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок. . В Москве 14 ноября уже в пятый раз прошла ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций. Чтобы первыми узнать имена лидеров рынка, в клубе Gipsy собрались рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.

В этом году более 1500 экспертов из более чем 900 компаний-производителей товаров и услуг выбрали лучшие digital-агентства и платформы в 30 сервисных сегментах. Награды были вручены победителям ежегодного рейтинга Digital Index 2019 и Technology Index 2019, а также компаниям, заслужившим признание профсообщества. Главную награду вечера — Гран-при — получили агентство Nectarin (Digital Index 2019) и платформа myTarget (Technology Index 2019) как удостоенные максимального количества призов и номинаций в соответствующих рейтингах.

По традиции, AdIndex назвал имена главных законодателей современных трендов — тех, чьи имена были на слуху весь год и кого обожают миллионы поклонников: блогеров, инфлюенсеров, музыкантов. Совместно с партнером LabelUp в номинации Celebrity Index мы наградили:

- Best YouTube Influencer — Ирина Шихман / "А поговорить?".

- Лидер мнений Рунета — Александр Горбунов / Сталингулаг.

- Best Music Influencer — Noize MC.

AdIndex Awards — 5 лет!

Первые рейтинги отраслевое интернет-издание о рекламе и маркетинге AdIndex.ru составило в 2008 году. Это были оценки рекламных бюджетов и оборотов рекламных агентств. С тех пор линейка рейтингов выросла до почти двухсот различных исследований, проводимых более чем в 10 сегментах рынка. В 2015 году AdIndex учредил собственную индустриальную премию, которая награждала тех, кто драйвит рынок. AdIndex Awards — единственная премия в области рекламы, где победителей определяют заказчики услуг.

Чтобы отпраздновать пятилетие церемонии, AdIndex запустил юбилейный спецпроект AdIndex Awards "5 лет на вершине российского digital", в котором приняли участие 14 диджитал-компаний. Онлайн-версия проекта в ближайшее время будет опубликована на сайте AdIndex, печатная версия выйдет ограниченным тиражом как приложение к журналу AdIndex Print Edition №39.

Как прошла Digital Bloom Party

Интернет остается самым динамично развивающимся каналом в рекламной индустрии, и мировые холдинги пророчат ему дальнейший рост. Поэтому для AdIndex Awards 2019 была выбрана концепция Digital Bloom Party, или "Диджитал в цвету".

На несколько часов гости мероприятия погрузились в атмосферу цветущего клуба Gipsy. Провести вечер интересно им помогли партнеры церемонии, которые специально для AdIndex Awards 2019 придумали ряд оригинальных активностей.

Digital Bloom Party завершилась розыгрышем главных призов — авиабилетов на двоих в Голландию на Парад цветов 25 апреля с посещением парка Кёкенхоф от Digital Geeks , iPhone 11 от BingoBoom и поездки в Абу-Даби на встречу комьюнити Russia Creates , которая пройдет 20–23 ноября.

Посмотреть рейтинги и узнать методики подсчета можно здесь

Фотографии с AdIndex Awards 2019 уже загружены в официальном сообществе AdIndex в Facebook.