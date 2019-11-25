Песков заявил, что РГО будет придирчивее выделять медиагранты

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новая кампания медиагрантов Новая кампания медиагрантов Русского географического общества на 2020 год начнется в феврале, она будет более "придирчивой и требовательной", сообщил председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Мы скоро откроем новую грантовую кампанию РГО для СМИ... Эта кампания стартует в феврале следующего года", - сказал Песков на пресс-конференции в Русском географическом обществе.

Точная дата старта кампании, по его словам, будет объявлена позднее.

"Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые и требовательные, и мы не будем скрывать свою критику", - пообещал Песков.