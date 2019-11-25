Песков заявил, что РГО будет придирчивее выделять медиагранты

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новая кампания медиагрантов Русского географического общества на 2020 год начнется в феврале, она будет более "придирчивой и требовательной", сообщил председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы скоро откроем новую грантовую кампанию РГО для СМИ... Эта кампания стартует в феврале следующего года", - сказал Песков на пресс-конференции в Русском географическом обществе.
Точная дата старта кампании, по его словам, будет объявлена позднее.
"Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые и требовательные, и мы не будем скрывать свою критику", - пообещал Песков.
Русское географическое общество выделяет медиагранты начиная с 2010 года. За девять лет гранты получили 247 проектов, на эти цели выделено 538,2 миллиона рублей. РГО финансово поддерживает создание документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов.