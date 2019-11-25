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РИА Новости

Песков заявил, что РГО будет придирчивее выделять медиагранты

13:10 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новая кампания медиагрантов Русского географического общества на 2020 год начнется в феврале, она будет более "придирчивой и требовательной", сообщил председатель медиасовета РГО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы скоро откроем новую грантовую кампанию РГО для СМИ... Эта кампания стартует в феврале следующего года", - сказал Песков на пресс-конференции в Русском географическом обществе.
Точная дата старта кампании, по его словам, будет объявлена позднее.
"Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые и требовательные, и мы не будем скрывать свою критику", - пообещал Песков.
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Русское географическое общество выделяет медиагранты начиная с 2010 года. За девять лет гранты получили 247 проектов, на эти цели выделено 538,2 миллиона рублей. РГО финансово поддерживает создание документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов.
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Русское географическое обществоДмитрий ПесковОбщество
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