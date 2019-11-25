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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

13:01 25.11.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 600 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 840 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 225 человек (женщин – 68, детей – 115), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 615 человек (женщин – 185, детей – 314)", - говорится в тексте бюллетеня.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся. За сутки специалисты разминировали 3,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов (ВОП).
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* террористическая организация, запрещенная в России
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