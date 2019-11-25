Татарский новогодний волшебник Кыш Бабай и его гости в "Лесу Чудес"

Интерактивный парк сказок "Лес Чудес" появился в селе Яна Кырлай Арского района Татарстана 24 ноября.
Интерактивный парк сказок "Лес Чудес" появился в селе Яна Кырлай Арского района Татарстана 24 ноября.
Открытие парка стало центральным событием празднования 10-летия резиденции Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы.
Открытие парка стало центральным событием празднования 10-летия резиденции Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы.
Волшебник Кыш Бабай на церемонии открытия "Леса Чудес".
Волшебник Кыш Бабай на церемонии открытия "Леса Чудес".
Маленьких гостей праздника пыталась припугнуть татарская Баба-Яга Убырлы Карчык, но не тут-то было.
Маленьких гостей праздника пыталась припугнуть татарская Баба-Яга Убырлы Карчык, но не тут-то было.
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай и Царь Берендей — гости открытия "Леса Чудес".
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай и Царь Берендей — гости открытия "Леса Чудес".
Хозяин праздника Кыш Бабай и приглашенные им новогодние волшебники подготовили выступления для посетителей.
Хозяин праздника Кыш Бабай и приглашенные им новогодние волшебники подготовили выступления для посетителей.
Поздравить Кыш Бабая с новосельем приехал даже финский Дед Мороз Йоулупукки.
Поздравить Кыш Бабая с новосельем приехал даже финский Дед Мороз Йоулупукки.
Кыш Бабай общается с детьми на параде Дедов Морозов возле мечети Кул-Шариф в Казани.
Кыш Бабай общается с детьми на параде Дедов Морозов возле мечети Кул-Шариф в Казани.
Девица-Метелица, Снегурочка, Кикимора Вятская, Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай поздравляют Кыш Бабая.
Девица-Метелица, Снегурочка, Кикимора Вятская, Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай поздравляют Кыш Бабая.
Йоулупукки на новогоднем параде в Казани.
Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы.
Уральский Дед Мороз приехал на парад в Казань из Великого Устюга.
Уральский Дед Мороз приехал на парад в Казань из Великого Устюга.
Празднование 10-летия резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы.
Празднование 10-летия резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы.