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РИА Новости

Татарский новогодний волшебник Кыш Бабай и его гости в "Лесу Чудес"

18:15 25.11.2019
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К десятилетнему юбилею резиденции татарского Деда Мороза Кыш Бабая в республике открыли интерактивный парк "Лес Чудес". Поздравить коллегу приехали волшебники из разных стран. Праздничные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Интерактивный парк сказок "Лес Чудес" появился в селе Яна Кырлай Арского района Татарстана 24 ноября.

Кыш Бабай и Кар Кызы на церемонии торжественного открытия интерактивного парка татарских сказок Лес Чудес в честь 10 летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
1 из 13

Интерактивный парк сказок "Лес Чудес" появился в селе Яна Кырлай Арского района Татарстана 24 ноября.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Открытие парка стало центральным событием празднования 10-летия резиденции Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы.

Шурале на церемонии торжественного открытия интерактивного парка татарских сказок Лес Чудес в честь 10 летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
2 из 13

Открытие парка стало центральным событием празднования 10-летия резиденции Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Волшебник Кыш Бабай на церемонии открытия "Леса Чудес".

Кыш Бабай на церемонии торжественного открытия интерактивного парка татарских сказок Лес Чудес в честь 10 летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
3 из 13

Волшебник Кыш Бабай на церемонии открытия "Леса Чудес".

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Маленьких гостей праздника пыталась припугнуть татарская Баба-Яга Убырлы Карчык, но не тут-то было.

Убырлы Карчык на церемонии торжественного открытия интерактивного парка татарских сказок Лес Чудес в честь 10 летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
4 из 13

Маленьких гостей праздника пыталась припугнуть татарская Баба-Яга Убырлы Карчык, но не тут-то было.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай и Царь Берендей — гости открытия "Леса Чудес".

Тол Бабай и Царь Берендей на церемонии торжественного открытия интерактивного парка татарских сказок Лес Чудес в честь 10 летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
5 из 13

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай и Царь Берендей — гости открытия "Леса Чудес".

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Хозяин праздника Кыш Бабай и приглашенные им новогодние волшебники подготовили выступления для посетителей.

Кыш Бабай на церемонии торжественного открытия интерактивного парка татарских сказок Лес Чудес в честь 10 летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
6 из 13

Хозяин праздника Кыш Бабай и приглашенные им новогодние волшебники подготовили выступления для посетителей.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Поздравить Кыш Бабая с новосельем приехал даже финский Дед Мороз Йоулупукки.

Йоулупукки и Кыш Бабай на торжественном открытии почтового ящика Кыш Бабая на территории Казанского Кремля во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
7 из 13

Поздравить Кыш Бабая с новосельем приехал даже финский Дед Мороз Йоулупукки.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Кыш Бабай общается с детьми на параде Дедов Морозов возле мечети Кул-Шариф в Казани.

Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
8 из 13

Кыш Бабай общается с детьми на параде Дедов Морозов возле мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Девица-Метелица, Снегурочка, Кикимора Вятская, Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай поздравляют Кыш Бабая.

Девица-Метелица, Снегурочка, Кикимора Вятская, Байкальский Дед Мороз и Удмуртский Тол Бабай во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
9 из 13

Девица-Метелица, Снегурочка, Кикимора Вятская, Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай поздравляют Кыш Бабая.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Йоулупукки на новогоднем параде в Казани.

Йоулупукки на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
10 из 13

Йоулупукки на новогоднем параде в Казани.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы.

Кыш Бабай и Кар Кызы на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
11 из 13

Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Уральский Дед Мороз приехал на парад в Казань из Великого Устюга.

Уральский Дед Мороз на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
12 из 13

Уральский Дед Мороз приехал на парад в Казань из Великого Устюга.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанк

Празднование 10-летия резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы.

Кыш Бабай, Кар Кызы и Йоулупукки во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
13 из 13

Празднование 10-летия резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы.

© РИА Новости / Алексей Насыров
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