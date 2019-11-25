Муляж бомбы в зоопарк принесли посетители, сообщили московские власти

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что учительница начальных классов из школы №138 решила устроить своим подопечным квест "Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?" и заложила бомбу-муляж в столичном зоопарке. Учительницу, по данным канала, задержала полиция.

"Информация о том, что педагог столичной школы принесла в Московский зоопарк муляж взрывного устройства, не соответствует действительности. Квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для своих детей мама вместе с приятельницей. В результате женщину привлекли к административной ответственности. Столичные школы не имеют отношения к произошедшему", - рассказали в пресс-службе департамента.