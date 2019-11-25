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РИА Новости

Муляж бомбы в зоопарк принесли посетители, сообщили московские власти

12:51 25.11.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Московский зоопарк. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Информация о том, что учитель одной из столичных школ принесла в Московский зоопарк муляж бомбы, чтобы провести квест по правилам безопасности, не соответствует действительности, квест организовала для своих детей одна из посетительниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что учительница начальных классов из школы №138 решила устроить своим подопечным квест "Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?" и заложила бомбу-муляж в столичном зоопарке. Учительницу, по данным канала, задержала полиция.
Московский зоопарк
23 ноября, 15:42
В Москве накажут женщину, которая пронесла в зоопарк муляж бомбы
"Информация о том, что педагог столичной школы принесла в Московский зоопарк муляж взрывного устройства, не соответствует действительности. Квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для своих детей мама вместе с приятельницей. В результате женщину привлекли к административной ответственности. Столичные школы не имеют отношения к произошедшему", - рассказали в пресс-службе департамента.
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Московский зоопаркМоскваПроисшествия
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