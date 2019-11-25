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РИА Новости

В Кремле не считают 2019 год лидером по числу протестных акций

12:45 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают 2019 год лидером по количеству уличных протестных акций в РФ, это обычный фон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране. По данным Центра социально-трудовых прав, в третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.
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"Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с предварительной оценкой социологов.
Он отметил, что "определенная общественная реакция" на те или иные события в стране "была всегда" и не ассоциируется только с 2019 годом. При этом Песков отметил, что "интересна будет та цифра", которую в итоге представят специалисты.
"Давайте дождемся каких-то цифр социологов. Наверное, какие-то сравнительные будут показатели даны, а потом уже будем реагировать на это", - заключил пресс-секретарь главы государства.
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Дмитрий ПесковРоссияОбщество
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