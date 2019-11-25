В Кремле не считают 2019 год лидером по числу протестных акций

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают 2019 год лидером по количеству уличных протестных акций в РФ, это обычный фон, заявил пресс-секретарь президента России В Кремле не считают 2019 год лидером по количеству уличных протестных акций в РФ, это обычный фон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что социологи готовы объявить 2019 год лидером по количеству уличных акций в стране. По данным Центра социально-трудовых прав, в третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.

"Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с предварительной оценкой социологов.

Он отметил, что "определенная общественная реакция" на те или иные события в стране "была всегда" и не ассоциируется только с 2019 годом. При этом Песков отметил, что "интересна будет та цифра", которую в итоге представят специалисты.