Студентки якутского техникума обратились в больницу с ожогами глаз

"Двадцать второго ноября две девушки 17 лет обратились в Алданскую центральную районную больницу в результате полученного ожога роговиц, где им оказана экстренная медпомощь. В тот же день пациентки были направлены на амбулаторное лечение", - отметили в минздраве.