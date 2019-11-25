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РИА Новости

Студентки якутского техникума обратились в больницу с ожогами глаз

12:30 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБольница
Больница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Больница. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Студентки политехнического техникума в якутском городе Алдан обратились в больницу с ожогами роговиц глаз, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее появилась информация, что студентки первого курса техникума в городе Алдан получили ожоги глаз от включенной во время занятия кварцевой лампы.
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"Двадцать второго ноября две девушки 17 лет обратились в Алданскую центральную районную больницу в результате полученного ожога роговиц, где им оказана экстренная медпомощь. В тот же день пациентки были направлены на амбулаторное лечение", - отметили в минздраве.
Информацию о том, что травмы были получены во время учебных занятий, в ведомстве не подтвердили.
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АлданРоссияПроисшествия
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