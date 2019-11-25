Студентки якутского техникума обратились в больницу с ожогами глаз

ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Студентки политехнического техникума в якутском городе Алдан обратились в больницу с ожогами роговиц глаз, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее появилась информация, что студентки первого курса техникума в городе Алдан получили ожоги глаз от включенной во время занятия кварцевой лампы.
"Двадцать второго ноября две девушки 17 лет обратились в Алданскую центральную районную больницу в результате полученного ожога роговиц, где им оказана экстренная медпомощь. В тот же день пациентки были направлены на амбулаторное лечение", - отметили в минздраве.
Информацию о том, что травмы были получены во время учебных занятий, в ведомстве не подтвердили.