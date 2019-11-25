СК заинтересовался чисткой снега с козырька школы в Приморье

В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс. Полиция и прокуратура проводит проверку. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.