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РИА Новости

СК заинтересовался чисткой снега с козырька школы в Приморье

12:28 25.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за случая в средней школе номер 31 города Уссурийска, где подросток без верхней одежды счищал снег с козырька школы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс. Полиция и прокуратура проводит проверку. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье халатность (ст. 293 УК РФ)" - сообщила РИА Новости Аврора Римская.
Она добавила, что ситуация в средней школе проверяется после публикации видео в средствах массовой информации.
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Следственный комитет РФВладивостокПриморский крайУссурийскПроисшествия
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